Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette.
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hirbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz."
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