Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette.

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hirbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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