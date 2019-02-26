Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Bütün Hedefimiz, Pyd, Ypg Terör Örgütleri, Münbiç'ten Tamamen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Bütün Hedefimiz, Pyd, Ypg Terör Örgütleri, Münbiç'ten Tamamen...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bütün hedefimiz, PYD, YPG terör örgütleri, Münbiç'ten tamamen çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bütün hedefimiz, PYD, YPG terör örgütleri, Münbiç'ten tamamen çıkarılacak. Bunların elinde bulunan silahlar da bize verilen söz var çünkü Amerika tarafından toplanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç, Yenikadinda Gösterme, Politika
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