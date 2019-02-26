Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Bütün Hedefimiz, Pyd, Ypg Terör Örgütleri, Münbiç'ten Tamamen...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bütün hedefimiz, PYD, YPG terör örgütleri, Münbiç'ten tamamen çıkarılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Şu anda bütün hedefimiz, PYD, YPG terör örgütleri, Münbiç
'ten tamamen çıkarılacak. Bunların elinde bulunan silahlar da bize verilen söz var çünkü Amerika
tarafından toplanacak."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:11 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Doğum Günü Videosu Büyük İlgi Gördü
Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!