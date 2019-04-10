Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Cezaevlerinde 20 Bin 226'sı Hükümlü, 10 Bin 333'ü Tutuklu Olmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Cezaevlerinde 20 Bin 226'sı Hükümlü, 10 Bin 333'ü Tutuklu Olmak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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