Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Cezaevlerinde 20 Bin 226'sı Hükümlü, 10 Bin 333'ü Tutuklu Olmak...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: AA
: "Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor."
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