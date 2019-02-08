Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Cumhur İttifakımızın İki Ayağı Vardır, AK Parti ve Mhp. Cumhur...
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok."
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: AA
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