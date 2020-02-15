Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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