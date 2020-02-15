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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?"
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