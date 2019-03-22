Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Karşımızda Açıkça Bir İslam Düşmanlığı Vardır, Müslüman Nefreti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Karşımızda Açıkça Bir İslam Düşmanlığı Vardır, Müslüman Nefreti...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda karşımızda açıkça bir İslam düşmanlığı vardır, Müslüman nefreti vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda karşımızda açıkça bir İslam düşmanlığı vardır, Müslüman nefreti vardır. Bu mesele sadece siyasetin, sivil toplumun, sadece akademik çalışmaların araştırma kuruluşlarının konusu olmaktan çıkmıştır. Bu tehdit, artık güvenlik birimlerinin, devlet adamlarının, sokaktaki vatandaşın da meselesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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