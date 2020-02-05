Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor ve Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor ve Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor. Ne yaparsanız yapın, bunu kesinlikle başaramayacaksınız."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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