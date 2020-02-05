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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor ve Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda maalesef ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor ve Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor. Ne yaparsanız yapın, bunu kesinlikle başaramayacaksınız."
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