Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. O da nedir, bizim defaatle söylediğimiz PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PKK'ya terör örgütü diyor ama onun yan kolları olan PYD, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:36 Kaynak: AA
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