Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. O da nedir, bizim defaatle söylediğimiz PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PKK'ya terör örgütü diyor ama onun yan kolları olan PYD, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor."
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