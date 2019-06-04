Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:37 Kaynak: AA
: "Şu anda Suriye
üzerinde, İdlib
üzerinde, Münbiç
, üzerinde, Fırat
'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye
olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir."
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