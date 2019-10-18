Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik"
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:53 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek Tel Abyad'da 4 yıl sonra coşkuyla kılınan ilk cuma namazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek