Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek
Tel Abyad'da 4 yıl sonra coşkuyla kılınan ilk cuma namazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:21:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]