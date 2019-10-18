Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Tel Abyad ile Rasulayn arası temizlenmiş durumda.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Tel Abyad ile Rasulayn arası temizlenmiş durumda.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Tel Abyad ile Rasulayn arası temizlenmiş durumda. Bu bitmiş değil. Süreç devam ediyor."
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