Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı.
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Bize teslim etmeleri lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Bize teslim etmediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Soçi mutabakatında yaşananları anlattı