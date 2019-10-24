Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı.

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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