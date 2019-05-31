Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da...

31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:38 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye Üretici isyan ediyor! Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 22:09:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]