Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da...
31 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:38 Kaynak: AA
: "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur."
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