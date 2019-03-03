Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anki Yönetim Altında CHP'nin Asli Görevi Maalesef Bölücülere Aracılık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anki Yönetim Altında CHP'nin Asli Görevi Maalesef Bölücülere Aracılık...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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