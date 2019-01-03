Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su Konusunu Etraflıca Görüştük."
21 dakika önce
IHAAW143503-SIY/03-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su konusunu etraflıca görüştük." 03.01.2019 14: 35: 03 TSI NNNN.
IHAAW143503-SIY/03-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su konusunu etraflıca görüştük." 03.01.2019 14: 35: 03 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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