AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programda konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız' - Son Dakika