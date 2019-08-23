Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Subay ve Astsubayları selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Jandarma Teğmen Ömer Faruk Yazar'ın konuşması Subay ve Astsubayların ant içmesi Yaş kütüğüne plaket çakılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezun olan subay ve astsubaylara...
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:59 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Subay ve Astsubayları selamlaması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Jandarma Teğmen Ömer Faruk Yazar'ın konuşması
Subay ve Astsubayların ant içmesi
Yaş kütüğüne plaket çakılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezun olan subay ve astsubaylara diplomalarını vermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan subay ve astsubaylara diplomalarını verdi.
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