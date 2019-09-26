Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ile görüştü

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok'u kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok'u kabul etti. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Sudan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:29 Kaynak: İHA
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