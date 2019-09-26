Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ile görüştü
20 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:29 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok'u kabul etti. - NEW YORK
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