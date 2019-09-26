Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamdok ile görüştü - NEW
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Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:33 Kaynak: AA
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