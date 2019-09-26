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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamdok ile görüştü - NEW

15 dakika önce

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamdok ile görüştü - NEW

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:33 Kaynak: AA
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