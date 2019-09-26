Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk'u kabul etti
1 saat önce
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdulluh Hamduk'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:56 Kaynak: AA
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdulluh Hamduk'u kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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