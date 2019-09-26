Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk'u kabul etti

1 saat önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdulluh Hamduk'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk'u kabul etti, System.String[]

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdulluh Hamduk'u kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan, New York, Türkiye, Sudan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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