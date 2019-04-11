Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da Ordunun Yönetime El Koyması) Sudan Bizim Köklü Tarihi...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da ordunun yönetime el koyması) Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:26 Kaynak: AA
: "( Sudan
'da ordunun yönetime el koyması) Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum."
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