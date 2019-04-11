Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da Ordunun Yönetime El Koyması) Sudan Bizim Köklü Tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da Ordunun Yönetime El Koyması) Sudan Bizim Köklü Tarihi...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da ordunun yönetime el koyması) Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Sudan'da ordunun yönetime el koyması) Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:26 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Politika
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