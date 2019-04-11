Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da Ordunun Yönetime El Koyması) Dünya Bir Garip Dünya. Darbeye Karşı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da ordunun yönetime el koyması) Dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sudan'da ordunun yönetime el koyması) Dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını görüyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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