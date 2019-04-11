Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sudan'da Ordunun Yönetime El Koyması
39 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'nin basın mensubunun sorusunu cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:29 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Burkina
Faso Cumhurbaşkanı Kabore'nin basın mensubunun sorusunu cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "( Sudan
'da ordunun yönetime el koyması) Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum."
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