Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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