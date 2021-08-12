Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

12.08.2021 20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meşakkatli süreci, kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içerisinde sürdürmekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meşakkatli süreci, kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içerisinde sürdürmekte kararlıyız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burhan'ın Sudan'ın geçiş döneminde devlet başkanı düzeyinde bir ilki teşkil eden tarihi ziyaretinden büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Erdoğan, Burhan ve heyetine "hoş geldiniz" dileklerini iletti.

Tarihi ziyaretin Sudan- Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna inandığını dile getiren Erdoğan, Burhan'ın şahsında tüm Sudanlıların hicri yılbaşını ve 14 Ağustos Sudan Silahlı Kuvvetler Günü'nü tebrik etti.

Sudan'ın tarihi beşeri kültürel bağların bulunduğu kardeş bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudan'ın yanında olduk. Sudan'ı başbakanlığım döneminde 2006 yılında ve cumhurbaşkanlığım döneminde 2017'de olmak üzere 2 defa ziyaret ettim. Bu ziyaretler, aynı zamanda Türkiye'den başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan'a düzenlenen ilk resmi ziyaretleri teşkil etmişti. Her iki ziyaretim sırasında da Sudan devleti ve halkı şahsıma, aileme ve heyetime büyük bir teveccüh ve misafirperverlik gösterdi. Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik."

Erdoğan, 2017 yılında Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında stratejik ortaklık seviyesini yükselterek iş birliğini kurumsallaştırdıklarını anımsattı.

Bugün yaptıkları görüşmelerde ilişkileri bu açıdan tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, Sudan'da 2019'dan bu yana kapsamlı ve önemli bir değişim süreci yaşandığını belirtti.

"Sudan'ın ortaya koyduğu başarıları memnuniyetle takip ediyoruz"

Burhan'ın kritik bir dönemde zor bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Meşakkatli süreci, kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içerisinde sürdürmekte kararlıyız. Anayasal bildiride kayıtlı taahhütlere uygun olarak aradan geçen süre zarfında kardeşim Burhan ve geçiş hükümetinin liderliğinde Sudan önemli başarılara imza attı. Sudan'ın iktisadi ve ticari alanda son dönemde ortaya koyduğu başarıları da memnuniyetle takip ediyoruz. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan Sudan'ın birlik ve beraberlik içinde hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce, dirayete ve dayanışma ruhuna sahiptir."

Erdoğan, Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Uluslararası Para Fonuna olan vadesi geçmiş borçların silinmesinden, Sudan bankalarının uluslararası bankacılık sistemlerine tekrar dahil olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ziraat Katılım Bankasının geçen yıl Hartum'da kurumsal şube açtığını belirten Erdoğan, Afrika kıtasındaki ilk Türk kamu bankası özelliğini taşıyan bankanın, karşılıklı bankacılık ve mali işlemlerin kolaylaştırılmasını sağladığını ifade etti.

"Önemli kararlara imza attık"

Sudan ile ikili ilişkilerde ve üst düzeyli temaslarda son aylarda yakaladıkları ivmeyi ilerleyen dönemde de sürdüreceklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Nitekim bugün bu anlamda önemli kararlara imza attık. Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi altında görev yapan bakanlıklar arası komisyonlarımızın ve karma ekonomik komisyonun faaliyetlerini canlandırmaları hususunda mutabık kaldık. Özellikle enerji, madencilik, tarım, sağlık, finans, bankacılık, savunma sanayisi ve diğer tüm sahalarda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına ve altyapısının geliştirilmesine yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Sudan ile ortak geçmişimizin derin izlerini Darfur'daki Ali Dinar Sarayı'nda, Hartum'daki şaheser Mescid-i Kebir'de, Kızıldeniz'in incisi Sevakin'de görmek mümkündür. TİKA, Sevakin Adası'nda Şafi Cami, Hanefi Cami ve gümrük binası başta olmak üzere bu eserleri büyük bir ihtimamla restore etmektedir."

Erdoğan, bugünkü toplantıda Burhan ile ikili konuların yanı sıra bölgesel meselelere dair görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Sudan- Etiyopya gerilimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda Sudan dahil Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleriyle her alanda ilişkileri geliştirdiklerini vurgulayarak, "Burhan ile kardeş ve komşu iki ülke olan Sudan ve Etiyopya arasında son dönemde yaşanan gerilime ilişkin endişelerimizi de paylaştık. Bu konunun karşılıklı diyalog ve mutabakatla çözülmesinin önemine işaret ettim. Türkiye, önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Kardeşim Burhan'ın da gayretleriyle inşallah Türkiye-Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli kardeşim Burhan ve heyetine bu tarihi ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Basın toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Sudan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle geldi! Köprü tıkandı, sel ilçeyi yuttu 01:05 Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle geldi! Köprü tıkandı, sel ilçeyi yuttu Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı 00:35 Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli 00:04 Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor 22:07 ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı 20:59 Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi 19:32 Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 17:51 MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada 16:36 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Kerem Aktürkoğlu'nun dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu Kerem Aktürkoğlu'nun dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu         
01:12
Yıkımın büyük olduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı çağrı: Lütfen sesimizi duyun Yıkımın büyük olduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı çağrı: Lütfen sesimizi duyun         
00:57
Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi Avrupa'da gurur gecesi! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada basamak yükseldi         
00:30
Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti         
22:12
Ünlü oyuncu Arzum Onan sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu Ünlü oyuncu Arzum Onan sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu         
21:03
Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi         
19:57
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı         
16:23
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 02:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement