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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El- Burhan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El- Burhan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

12.08.2021 20:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El- Burhan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudanın yanında olduk" -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: -"Afrika kıtasında ilk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El- Burhan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudanın yanında olduk"

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

-"Afrika kıtasında ilk Türk kamu bankası özelliğini taşıyan bankamız, karşılıklı bankacılık ve mali işlemlerin kolaylaştırılmasını sağladı. İkili ilişkilerimizde ve üst düzey temaslarımızda son aylarımızda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ise şunları söyledi;" Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir. Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır. Özellikle şuan Sudan'ın içinden geçmekte olduğu bu değişim dönüşüm sürecinde Türkiye yanımızda olmuştur. Türkiye koronavirüs sürecinde bize destek oldu. Öğrencilerimize ev sahipliği yaparak bize destek gösterdi. Sudan'a uygulanan her türlü abluka ve yaptırımların kaldırılması için sessimiz oldular. Sudan halkı, gençleri ve tüm kesimleri unutmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El -Burhan huzurunda iki ülke arasında şu anlaşmalar imzalandı;

"Anadolu Ajansı ile Sudan Haber Ajansı arasında İşbirliği Anlaşması, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü', ' Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması', ' Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığı Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı', 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı."

Cumhurbaşkanı anlaşmaların imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, El-Burhan'ın Sudan'ın geçiş döneminde devlet başkanı düzeyinde bir ilki gerçekleştirerek tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bundan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bu tarihi ziyaretin sudan Türkiye kardeşliğiyle yeni bir yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle ayrıca zatıalilerinin şahsında tüm Sudanlı kardeşlerimizin hicri yılbaşını ve Sudan Silahlı Kuvvetler gününü tebrik ediyorum. Sudan tarihi beşeri kültürel bağlarımızın olduğu kardeş bir ülkedir. Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudanın yanında olduk. Sudana Başbakanlığım döneminde 2006 yılında ve Cumhurbaşkanlığım döneminde 2017 senesinde olmak üzere 2 defa ziyaret ettim. Bu ziyaretlerim aynı zamanda Türkiye'den Başbakan ve Cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan'a düzenlenen ilk resmi ziyaretleri teşkil etmiştir. ve iki ziyaretim sırasında da Sudan devleti ve halkı şahsıma aileme ve heyetime büyük bir teveccüh ve misafirperverlik gösterdi. Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik. Bugün yaptığımız görüşmelerde münasebetlerimizi tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde ele aldık. Sudanla 2019 yılından bu yana kapsamlı ve önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Aziz kardeşim Burhan kritik bir dönemde gerçekten zor bir sorumluluk üstleniyor. Bu meşakkatli süreci kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içerisinde sürdürmekte kararlıyız. Anayasal bildiride kayıtlı taahhütlere uygun olarak aradan geçen süre zarfında kardeşim El-Burhan ve geçiş hükümetinin liderliğinde Sudan önemli başarılara imza attı. Sudan'ın iktisadi ve ticari anlamda son dönemde ortaya koyduğu başarıları da memnuniyetle takip ediyoruz. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan sudanın birlik ve beraberlik içinde inşallah hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce, dirayete ve dayanışma ruhuna sahiptir. Dünya bankası, Afrika kalkınma bankası ve uluslararası para fonuna olan vadesi geçmiş borçların silinmesinden ayrıca Sudan bankalarının uluslararası bankacılık sistemlerine tekrar dahil olmasından bizlerde memnuniyet duyuyoruz. Ziraat katılım bankamız geçtiğimiz yıl Hartum'da kurumsal şube açmıştı. Afrika kıtasında ilk Türk kamu bankası özelliğini taşıyan bankamız, karşılıklı bankacılık ve mali işlemlerin kolaylaştırılmasını sağladı. İkili ilişkilerimizde ve üst düzey temaslarımızda son aylarımızda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz. Nitekim bugün bu anlamda önemli kararlara imza attık. Yüksek düzeyli stratejik ortaklık konseyi altında görev yapan bakanlıklar arası komisyonlarımızı ve karma ekonomik komisyonunun maliyetlerini canlandırma hususunda mutabık olduk. Özellikle enerji, madencilik, tarım, sağlık, finans, bankacılık, savunma sanayii ve diğer tüm sahalarda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına ve altyapısını geliştirmesine yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Sudan'la ortak geçmişimizin derin izlerini Hartum'daki Ali Dinar Sarayı'nda görmek mümkündür. Bugün ki toplantımızda değerli kardeşimle ikili konularımızın yanı sıra bölgesel meselelere dair görüş alışverişinde bulunduk. Son yıllarda Sudan dahil Afrika ülkeleriyle her alanda ilişkilerimizi geliştirdik. Sayın El-Burhan'la kardeş ve komşu 2 ülke olan sudan ve Etiyopya arasında son dönemde yaşanan gerilime ilişkin endişelerimizi paylaştık. Bu konunun karşılıklı diyalog ve mutabakatla çözülmesinin öneminde işaret ettik. El Burhan'ın da gayretleriyle Türkiye önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Türkiye sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El- Burhan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El- Burhan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El- Burhan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El- Burhan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Afrika, Sudan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El- Burhan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika


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