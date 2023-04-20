Türkiye'den Sudan'a ateşkes çağrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki tarafla da görüşecek - Son Dakika
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Türkiye'den Sudan'a ateşkes çağrı! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki tarafla da görüşecek

20.04.2023 16:45

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların şiddeti katlanarak artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes çağrısında bulundu. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da yaşanan olayları kardeşlik hissiyatı içinde endişeyle takip ettiklerini dile getirdi.

TARAFLARA "ÇATIŞMALARI BİTİRİN" ÇAĞRISI

Türkiye olarak Sudan'da geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yaşananların ise 2018'den beri süren mücadeleye zarar verdiğini ve geçiş döneminin kazanımlarını riske attığını ifade etti. Tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da toplumun birliğini sağlayacak gerekli adımları atma, temaslara kapıyı kapatmama ve sorunları aklıselimle çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Türkiye Sudan için devrede! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki tarafla da görüşüp ateşkes çağrısı yaptı

"ARABULUCULUK DAHİL, HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu süreçte de kardeş Sudan devleti ve halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini, olası arabuluculuk girişimlerine ev sahipliği yapmak dahil ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Sudan için devrede! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki tarafla da görüşüp ateşkes çağrısı yaptı

VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE NAKLİ

Sudan'daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye nakillerinin sağlanması ve acil insani yardım koridoru açılması için Hartum Havalimanı'nın güvenli şekilde kullanımının temini noktasında uygun tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etti.

Türkiye Sudan için devrede! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki tarafla da görüşüp ateşkes çağrısı yaptı

NE OLMUŞTU?

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmalar başlamıştı.

El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Ordu ve RSF arasında yardımların ulaştırılması ve tahliyeler için ilk kez 18 Nisan'da 24 saatlik ateşkes ilan edilmiş, ancak her iki taraf da ateşkesi ihlal etmişti. Dün yerel saatle 18.00'de ikinci kez 24 saatlik ateşkes kararı verilmiş, taraflar ateşkese uyacaklarını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 330'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA
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