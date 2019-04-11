Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle Sudan Bu İşi Başarmalı, Normal Demokratik Süreci Çalıştırmaya...
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle Sudan bu işi başarmalı, normal demokratik süreci çalıştırmaya girmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle Sudan bu işi başarmalı, normal demokratik süreci çalıştırmaya girmeli" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:14 Kaynak: İHA
HSBC Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılandığı Davada Beraat Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı
Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak
Gamze Özçelik, Sudan'daki Siyasi Krizden Dolayı Yardım Planlarını İptal Etti