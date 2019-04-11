Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle Sudan Bu İşi Başarmalı, Normal Demokratik Süreci Çalıştırmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle Sudan Bu İşi Başarmalı, Normal Demokratik Süreci Çalıştırmaya...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle Sudan bu işi başarmalı, normal demokratik süreci çalıştırmaya girmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle Sudan bu işi başarmalı, normal demokratik süreci çalıştırmaya girmeli" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:14 Kaynak: İHA
Sudan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılandığı Davada Beraat Aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak Gamze Özçelik, Sudan'daki Siyasi Krizden Dolayı Yardım Planlarını İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:26:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle Sudan Bu İşi Başarmalı, Normal Demokratik Süreci Çalıştırmaya...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]