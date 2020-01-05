Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Süleymani) Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Süleymani) Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Süleymani) Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Süleymani) Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Süleymani) Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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