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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Süleymani) Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Süleymani) Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Süleymani) Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır."
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