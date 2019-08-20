Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla selamlaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla selamlaştı

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla ve turistlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla ve turistlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.
Marmara Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:31 Kaynak: AA
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