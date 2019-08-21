Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Sultanahmet
'teki Marmara Üniversitesi
Rektörlüğünü ziyaretinin ardından, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van
'ın Erciş
ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun
'un cenaze törenine katıldıktan sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı. - İSTANBUL
İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi Cani adam kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü