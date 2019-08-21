Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un cenaze törenine katıldıktan sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi, Sultanahmet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:55 Kaynak: İHA
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