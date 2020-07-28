Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:49
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet... - Son Dakika
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