Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz.

13.08.2022 18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. 3 fabrikadan oluşan tesisin ilk etabı 2023 Mayıs ayında hizmete alınacak.

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Çorum gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. Çorum gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sungurlu OSB'de 6 milyarlık yatırımla barut, fişek, kapsül üretim tesisi kuruyoruz. - Son Dakika

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