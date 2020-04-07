Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:04 Kaynak: AA
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