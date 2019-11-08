Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sürekli hastalık, sakatlık ve kocama'dan 3 mahkumu affetti
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sürekli hastalık, sakatlık ve kocama'dan 3 mahkumu affetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sürekli hastalık, sakatlık ve kocama'dan 3 mahkumu affetti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün kalan cezalarını affeden karara imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sürekli hastalık, sakatlık ve kocama'dan 3 mahkumu affetti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün kalan cezalarını affeden karara imza attı.


Erdoğan'ın Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrasına göre yetkisini kullanarak affettiği isimlerden ikisi cinayetten hükümlüydü. Diğer mahkum da "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından 42 yıl hapis cezası almıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:13 
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