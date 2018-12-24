Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Araplarını Deaş'ın Eline Bırakmadığımız Gibi Suriye Kürtlerini de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Araplarını Deaş'ın Eline Bırakmadığımız Gibi Suriye Kürtlerini de...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:28 Kaynak: AA

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