Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Araplarını Deaş'ın Eline Bırakmadığımız Gibi Suriye Kürtlerini de...
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:28 Kaynak: AA
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