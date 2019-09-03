Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(Suriye) Bir güvenli bölge ihdasına yardımcı olabilirsek, bunu...
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:47 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Erdoğan: "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye) özellikle bir güvenli bölge ihdasına yardımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize."
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