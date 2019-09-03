Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(Suriye) Bir güvenli bölge ihdasına yardımcı olabilirsek, bunu...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Erdoğan: "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye) özellikle bir güvenli bölge ihdasına yardımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize."