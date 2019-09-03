Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(Suriye) Bir güvenli bölge ihdasına yardımcı olabilirsek, bunu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(Suriye) Bir güvenli bölge ihdasına yardımcı olabilirsek, bunu...

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Erdoğan: "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye) özellikle bir güvenli bölge ihdasına yardımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize."

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:47 Kaynak: AA
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