Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de 4 milyon civarında insanı hepsine sahip çıktık. Şimdi bir de orada briket evler yapıyoruz. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de 4 milyon civarında insanı hepsine sahip çıktık. Şimdi bir de orada briket evler yapıyoruz. İdlib'de evsiz kalan kardeşlerimizi oraya yerleştirmenin gayreti içindeyiz"

-"Biz batıdan teşekkür beklerken sınırlarımız dibinde terör koridoru oluşturma gayretiyle karşılaştık"

-"Libya'da meşru hükümetin yanında olduğumuz için destek beklerken iftiralarla dışlanmaya çalışıldık. Oradaki meşru hükümetin davetiyle oradayız. Biz Suriye halkının davetiyle oradayız"

-"Zalim Esed'in davetini beklemeye gerek yok. Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir"

-"Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki; 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap"

-"F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz, Türkiye. Ben İHA'yı da SİHA'yı da Akıncıyı'da yapmaya muvaffak olan grubumuzu tebrik ediyorum"

"Yav sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin"

"Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurma hazırlıkları var"

MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki partisinin kongresine yaptığı konuşmada, "Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurma hazırlıkları var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Suriye'de 4 milyon civarında insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi burada briket evler yapıyoruz. İdlib'te evsiz kalan kardeşlerimizi yerleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Söz verdiler bize, başta Almanya. 125 milyon Euro biz de destek veririz dedi. Ondan sonra 50 dereden 50 türlü su getirdiler. Yok BM dediler, yok şurası dediler, burası dediler. 1 Allahın kuruşu yok. Bunların sözüne inanılmaz, biz STK'larımızla devam ederiz, briket evleri yaparız dedik. Biz batıdan teşekkür beklerken, sınırlarımız dibinde terör koridorları oluşturma gayreti ile karşılaştık. Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurma hazırlıkları var" dedi.

Türkiye'nin Libya'da meşru yönetimin davetiyle Suriye'de ise mazlum milletin daveti ile bölgede yer aldığını belirterek, "Libya'da ülkenin meşru yönetiminin yanında yer aldığımız için destek beklerken, iftiralarla, ithamlarla bölgeden dışlanmaya çalışıldık. Ama hayır. Oradaki kardeşlerimizin, oradaki meşru hükümetin daveti ile biz oradayız. Suriye'de, biz mazlum Suriye halkının daveti ile oradayız. İlla zalim Esed'in davetini beklememize gerek yok. Zalim Esed, işine gelenleri davet edebilir. Biz orada o mazlum milletin daveti ile varız" şeklinde konuştu.

ABD'lilere tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefon ile arayan ABD yöneticilerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de haksızlığı ve hukuksuzluğu ortada olan girişimlere karşı, hamleler geliştirirken, tehdit derecesine varan engelleme çabalarına maruz kaldık. Kafkasya'da kendi topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. Şimdi duyuyorum. Bazı Amerikalılar, İlham kardeşimi arıyor. Biz sizin yanında kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var. Ee, biz yeri gelirse Türkiye'ye de yaptırım uygularız. Yav sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz sizden f35 için adım attık, paranızı ödedik. Siz F-35'lerimizi vermediniz, vermiyorsunuz. Bizleri tehdit ettiniz, S400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Biz kabine devleti değiliz. Biz Türkiye'yi, Türkiye" dedi.

"Heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye düşmanlarının kararlı yürüyüşünü durduramayacağını belirterek, "Güçleri yetse, ellerinden gelse, ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça, yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni, milletimizin desteği ile ne yaparlarsa yapsınlar, bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe, zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecektir. Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeydeki mücadelesini, medeniyet ve tarihi mirasına yakışır bir şekilde yürütürken, 81 vilayetimizin her birini içerisine alan kalkınma hamlemizden de en küçük bir taviz vermiyoruz. Vatan topraklarının her karışını, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla donatıyoruz. Bu yatırımlardan Malatya'mızda payına düşeni almıştır" şeklinde konuştu.

"Ama rakamdan anlamaz ki"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Bay kemal ne diyor, Çiftçiyi yok ettiniz diyor. Bak ben sana rakam veriyorum. Ama rakamdan anlamaz ki. Neymiş, Maliye müfettişiymiş, hesap uzmanıymış. Lafta uzmanı olmanın bir anlamı yok. Bu hesapları iyi tut" diye konuştu.