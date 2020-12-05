Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle...
05.12.2020 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık."
Son Dakika Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, 'dünyadaki en zengin Türk' oldu Gözü dönen polis, yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir Başkan Soyer'in danışmanının karıştığı kazanın bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 1 yaralı Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi