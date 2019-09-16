Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de Anayasa Komitesi oluşturulması) Cenevre'de komite çalışmaları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de Anayasa Komitesi oluşturulması) Cenevre'de komite çalışmaları süratle başlayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de Anayasa Komitesi oluşturulması) Cenevre'de komite çalışmaları süratle başlayacaktır. Pürüz kalmadı diyebilirim."
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