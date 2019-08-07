Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de barış koridoru) Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de barış koridoru) Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye
'de barış koridoru) Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi."
Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti 11. Büyükelçiler Konferansı Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!