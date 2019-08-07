Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de barış koridoru) Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de barış koridoru) Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki...

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de barış koridoru) Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de barış koridoru) Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır."
Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:20 Kaynak: AA
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