Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Binlerce İnsanı Katleden, Yüz Binlercesini Sürgün Eden, 10-12...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?"
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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