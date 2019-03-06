Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Binlerce İnsanı Katleden, Yüz Binlercesini Sürgün Eden, 10-12...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?"

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