Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'de Güvenli Bölge Oluşturulması'na İlişkin Soruya, "Güvenli Bölge...
1 saat önce
IHAAW210250-SIY/23-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'de güvenli bölge oluşturulması'na ilişkin soruya, "Güvenli bölge konusunda görüşmelerimiz devam ediyor.
IHAAW210250-SIY/23-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, 'Suriye
'de güvenli bölge oluşturulması'na ilişkin soruya, "Güvenli bölge konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda bizler için tehdit oluşturacak bölgelerin hassasiyeti devam ediyor. ABD
bu konuda olumlu yaklaşımını zaten dile getirdi. Bu konuda Rusya
ile de bir sorunumuz yok. Sürekli görüşülmek kaydıyla da hassasiyetimiz sürüyor." dedi. 23.01.2019 21: 02: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:08 Kaynak: İHA
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