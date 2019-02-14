Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Güvenli Bölge Fikrini Milli Güvenlik Kaygılarımızı Gidermeye...
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "( Suriye
'de) Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA
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