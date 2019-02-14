Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Güvenli Bölge Fikrini Milli Güvenlik Kaygılarımızı Gidermeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Güvenli Bölge Fikrini Milli Güvenlik Kaygılarımızı Gidermeye...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de) Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA

Politika
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