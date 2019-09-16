Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge) Şu anda 450 kilometrelik bölgede konutlar yapalım...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge) Şu anda 450 kilometrelik bölgede konutlar yapalım diyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de güvenli bölge) Şu anda 450 kilometrelik bölgede konutlar yapalım diyoruz."
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