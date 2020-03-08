Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi DSÖ, koronavirüsün İdlib'de yayılmasından endişeli: Ne teşhis ne tedavi için imkan var Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:13:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]