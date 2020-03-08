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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz."
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