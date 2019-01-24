Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de İnsani Amaçlarla Bulunan Tek Ülke Türkiye'dir" Dedi.
1 saat önce
IHAAW125957-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir" dedi.
IHAAW125957-SIY/24-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir" dedi. 24.01.2019 12: 59: 57 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
Esra Erol'da Programında Yüzlerce Kadının İstismar Ediliği İddia Edildi
Çocuk İstismarında Acı Tablo!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız