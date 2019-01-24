Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de İnsani Amaçlarla Bulunan Tek Ülke Türkiye'dir" Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de İnsani Amaçlarla Bulunan Tek Ülke Türkiye'dir" Dedi.

1 saat önce

IHAAW125957-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW125957-SIY/24-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir" dedi. 24.01.2019 12: 59: 57 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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