Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de İnsani Amaçlarla Bulunan Tek Ülke Türkiye'dir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım törenine katıldı. (5)



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz'in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Bize 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımız yeter."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir."

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